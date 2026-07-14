Прятал фотографии: Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова при жизни бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, препятствовала его общению с родным сыном Кристианом, а после смерти спортсмена запретила своему ребенку контактировать с наследником экс-супруга.
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