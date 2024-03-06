Масленичные гуляния в Братске пройдут с концертами, ярмаркой и конкурсами

Жители Братска могут посетить праздничные народные гуляния, которые состоятся 10 марта. Горожан ждут: выступления артистов, ярмарка мастеров, состязания гиревиков и кулачные бои, а также мастер-класс по изготовлению игрушек.
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