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Иркутск Сегодня

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  • igor vinogradov
    может лучше отправили группу,а не партиюВ Братске проводи...
  • А Кудасов
    Может. А может не заможет. О таком грандиозном событии обязательно надо сообщить всему свету.Федеральная прогр...
  • Ирина Галивец
    И правильно! Хватит сидеть на нескольких стульях. Пусть в штатах и зарабатывает!Концерт Кристины ...

Масленичные гуляния в Братске пройдут с концертами, ярмаркой и конкурсами

Жители Братска могут посетить праздничные народные гуляния, которые состоятся 10 марта. Горожан ждут: выступления артистов, ярмарка мастеров, состязания гиревиков и кулачные бои, а также мастер-класс по изготовлению игрушек.

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