Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Одесса — цель №1»: ВС РФ нанесли беспрецедентные удары по грузам для ВСУ в портах Украины

«Одесса — цель №1»: ВС РФ нанесли беспрецедентные удары по грузам для ВСУ в портах Украины

Вооруженные силы РФ в среду, 15 июля, продолжили наносить беспрецедентные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, сосредоточившись на портах Одессы, главной перевалочной базе западных поставок для ВСУ.

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Комментарии
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Георгийюра Гончар
Власть как жираф -дошло только через 5 лет!!
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1 м.
аг
александр град
Одесса - ключ к Черному морю. И пока мы не лишим нацистов моря мы будем воевать до бесконечности. За Донбассом должно быть Причерноморье.
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1 м.
Elena Dmitrieva
Ты готов идти воевать ещё лет 20? Или советы из дома раздаешь только?
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1 м.