Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

Царьград Коллаж Царьграда Так называемая "партия позорного мира", толкающая Россию к возврату к "старым добрым временам", наконец проявила себя во всей красе, предпринимая очевидные кульбиты, чтобы добиться своего исподтишка.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
Пусть все эти &quot;умники&quot; ...идут лесом....Только Полная и Безоговорочная Капитуляция недогосударства окраина.....
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5 час.
нн
наталья никифорова
Затулин  полностью продался британской разведке и делает все для развала станы. Не имеют права депутаты иметь двойное, тройное гражданство и детей во враждебных странах. Путин уже много лет назад об это твердил, но никакой реакции как не было, так и нет. Всех депутатов с двойным гражданством и у кого дети обитают в Западной Европе и Америке необходимо лишить депутатских мандатов. Это потенциальные предатели Родины.
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5 час.
Светлана
Почему его не уберут? Ну упал там из окна, или съел что-то.
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3 час.
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