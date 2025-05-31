"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

нн

наталья никифорова

Затулин полностью продался британской разведке и делает все для развала станы. Не имеют права депутаты иметь двойное, тройное гражданство и детей во враждебных странах. Путин уже много лет назад об это твердил, но никакой реакции как не было, так и нет. Всех депутатов с двойным гражданством и у кого дети обитают в Западной Европе и Америке необходимо лишить депутатских мандатов. Это потенциальные предатели Родины.