В штаб-квартире Toyota проходят обыски после фальсификации данных о безопасности автомобилей

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело обыски в главном офисе крупнейшего автомобильного концерна страны — Toyota, в связи с обнаружением фальсификаций данных о безопасности и эксплуатации автомобилей.
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