БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дети потеряли на фронте отца, а выплат нет. Бюрократы унизили память погибших воинов: "Это вам не СВО"

Дети потеряли на фронте отца, а выплат нет. Бюрократы унизили память погибших воинов: "Это вам не СВО"

Андрей Ревнивцев0 В Сети появились сообщения, что родственники бойцов, погибших под Курском, так и не получили ни копейки от государства.

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