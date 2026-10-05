В Тбилиси нашли камни разрушенной армянской церкви 1788 года

Во время реставрации проспекта Руставели возле станции метро «Площадь Свободы» рабочие нашли три каменных фрагмента с армянскими надписями и барельефом Богородицы с младенцем, которые, предположительно, принадлежали разрушенной в 1937–1938 годах церкви Камоянц Сурб Геворг.
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