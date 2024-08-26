Собянин: в Москве получатели грантов начали тестировать инновационные разработки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участники межотраслевых кластеров, которым столичное правительство предоставило повышенные гранты на тестирование инноваций, приступили к испытаниям своих разработок.
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