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Французские моряки открыли стрельбу возле катера с британским министром

Французские моряки открыли стрельбу возле катера с британским министром

www.globallookpress.com/Gerard Bottino/Keystone Press Agency В проливе Ла-Манш французский патрульный корабль произвел более десяти выстрелов рядом с катером, на котором давал интервью теневой министр внутренних дел Великобритании Крис Филп.

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