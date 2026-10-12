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Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву до прояснения позиции Киева

Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву до прояснения позиции Киева

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер перенесли поездку в Москву.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер перенесли поездку в Москву.

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