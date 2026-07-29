Водитель Renault врезался в опору ЛЭП в Казани и скончался

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером в Казани на улице Академика Арбузова. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля Renault Duster почувствовал себя плохо, потерял управление и врезался в опору ЛЭП.
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