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CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение GEF об ее отстранении

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение GEF об ее отстранении

Апелляцию президента Всероссийской федерации худoжественной гимнастики и главного тренера нациoнальной команды Ирины Винер на решение трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении зарегистрировал Спoртивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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