Миколог Комиссаров назвал грибы в Подмосковье, которые растут поздней осенью

Сезон «тихой охоты» с уходом лета не завершился: во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области значительно падает, но вполне реально найти съедобные экземпляры.
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