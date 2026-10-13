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Миколог Комиссаров назвал грибы в Подмосковье, которые растут поздней осенью

Миколог Комиссаров назвал грибы в Подмосковье, которые растут поздней осенью

Сезон «тихой охоты» с уходом лета не завершился: во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области значительно падает, но вполне реально найти съедобные экземпляры.

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