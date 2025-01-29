Ущерб на 387 млн рублей: мусорная свалка в заказнике "Полтавский" выявлена

В Приморье возбуждено дело по факту складирования отходов на 18 га в заказнике "Полтавский". Природоохранная прокуратура сообщает об ущербе экосистеме на сумму свыше 387 млн рублей, выявлена организация, вывозившая мусор на охраняемую территорию.