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Царьград

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Ущерб на 387 млн рублей: мусорная свалка в заказнике "Полтавский" выявлена

Ущерб на 387 млн рублей: мусорная свалка в заказнике "Полтавский" выявлена

В Приморье возбуждено дело по факту складирования отходов на 18 га в заказнике "Полтавский". Природоохранная прокуратура сообщает об ущербе экосистеме на сумму свыше 387 млн рублей, выявлена организация, вывозившая мусор на охраняемую территорию.

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