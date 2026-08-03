Священник объяснил, как правильно просить у Бога здоровья и богатства

Батюшка рассказал, что просить у Господа материальных благ и крепкого здоровья напрямую не стоит.Священник Русской Православной Церкви Валерий Сосковец в беседе с изданием ИА ЕЛЬ объяснил, как верующим следует молиться о здоровье и богатстве.