Священник объяснил, как правильно просить у Бога здоровья и богатства

Батюшка рассказал, что просить у Господа материальных благ и крепкого здоровья напрямую не стоит.Священник Русской Православной Церкви Валерий Сосковец в беседе с изданием ИА ЕЛЬ объяснил, как верующим следует молиться о здоровье и богатстве.
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