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Кластер редкоземельных металлов создадут в Сибири

Кластер редкоземельных металлов создадут в Сибири

На территории Сибирского федерального округа появится кластер редкоземельных металлов. Об этом на установочном совещании заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова привела пресс-служба правительства.

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