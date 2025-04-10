Кластер редкоземельных металлов создадут в Сибири

На территории Сибирского федерального округа появится кластер редкоземельных металлов. Об этом на установочном совещании заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова привела пресс-служба правительства.
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