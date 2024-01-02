Один из крупнейших аккаунтов в соцсети X - "World of Statistics" - с 3,5 миллионов подписчиков, занимающийся сбором статистики, провёл перед Новым годом следующий опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете? Результат, как говорится, налицо: Если глава Запада Байден в своей же американской соцсети набрал 7%, то можно представить, сколько здесь было бы у его "замов" - Шольца с Макроном, которые на публике даже пытаются показать какое-то свое превосходство перед Путиным.
В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?
Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Наша воюющая, на МНОГИХ ФРОНТАХ, держава, должна и НАВОДИТЬ ПОРЯДОК, ПОВСЕМЕСТНО и ОПЕРАТИВНО, по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ!!! Тем более, что с окончанием СВО, янки, обозленные поражением и реальной потерей устойчивости СВОЕЙ, СИЛЬНО КАЧАЮЩЕЙСЯ, палубы, организуют НОВЫЕ провокации (вспомним Грузию...), и понимание этого фактора ОБЯЗЫВАЕТ начать НЕМЕДЛЕННО ГЛУБОКУЮ чистку на ВСЕХ ЭТАЖАХ ГОСУДАРСТВА и ОБЩЕСТВА с целью создания МОЩНОГО МОНОЛИТА, как во время ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!!!💯
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1 час.
Анатолий Федоров
Поразительно. Якобы, те кто в Гаагском суде числятся военным преступником, считаются самыми уважаемыми в мире.
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1 час.
Maxim Yushkin
👎 С Березовским перетри! ОЙ! Нет! С Чубайсом! Ах, да... 😉
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9 мин.
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