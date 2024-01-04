Киркорова и Лолиту лишили последнего заработка: зря надеялись

Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу"Голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой не только прогремела на всю страну и была замечена за границей, но и порядком подпортила жизнь тем, кто блистал на ней оголенными телесами.