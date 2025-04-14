Каллас — о передаче ФРГ ракет Taurus Киеву: каждый даёт то, что может

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя слова вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, заявила, что каждая страна — член ЕС даёт то, что может.
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