В Москве в ближайшие три года планируют нарастить производство лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на публикацию мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.
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