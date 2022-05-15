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Макдэвид набрал 1+1 в 7-м матче с «Лос-Анджелесом». У него 14 очков в серии – повторение рекорда XXI века

Макдэвид набрал 1+1 в 7-м матче с «Лос-Анджелесом». У него 14 очков в серии – повторение рекорда XXI века

Коннор Макдэвид набрал 14 очков в серии с «Лос-Анджелесом», повторив рекорд XXI века. Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в седьмом матче серии с «Кингс» (2:0, 4-3).

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