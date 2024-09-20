"Большой брат" спасовал перед мигрантами: "Цифровой концлагерь" - только для русских?

"Большой брат" спасовал перед мигрантами. Неужели "цифровой концлагерь" - только для русских? Почему до сих пор не принят закон о ношении никабов и других средств для сокрытия лица, объяснил Михаил Матвеев.
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