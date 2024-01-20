В Москве могут появиться новые светофоры с контурной подсветкой

В Москве стали тестировать новый тип светофоров. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс Москвы". "Модель "Сириус" отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала", - говорится в сообщении.