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В Москве могут появиться новые светофоры с контурной подсветкой

В Москве могут появиться новые светофоры с контурной подсветкой

В Москве стали тестировать новый тип светофоров. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс Москвы". "Модель "Сириус" отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала", - говорится в сообщении.

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