Житель Карелии добился компенсации проезда к месту отдыха лишь после обращения в прокуратуру

Компенсацию проезда к месту отдыха и обратно выдали мужчине лишь после вмешательства прокуратуры. В ноябре 2023 года в прокуратуру обратился пенсионер с жалобой на отказ в выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
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