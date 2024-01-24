Житель Карелии добился компенсации проезда к месту отдыха лишь после обращения в прокуратуру

Компенсацию проезда к месту отдыха и обратно выдали мужчине лишь после вмешательства прокуратуры. В ноябре 2023 года в прокуратуру обратился пенсионер с жалобой на отказ в выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.