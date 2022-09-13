"Книгу надо читать сразу, пока не прошло настроение"

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6+), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Представители Социалистической Республики Вьетнам посетили учебные заведения МЧС России
- Экипажи Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ
Свежие комментарии