"Книгу надо читать сразу, пока не прошло настроение"

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6+), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.