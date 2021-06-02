Газета Труд

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В России выпал первый летний снег

В России выпал первый летний снег

Первый летний снег выпал в среду, 2 июня на полуострове Ямал, в селе Сабетта. Один из местных жителей опубликовал на видеосервисе YouTube короткий видеоролик, на кадрах которого видно, что снег идет из плотных туч, полностью закрывающих небо.

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