В России выпал первый летний снег

Первый летний снег выпал в среду, 2 июня на полуострове Ямал, в селе Сабетта. Один из местных жителей опубликовал на видеосервисе YouTube короткий видеоролик, на кадрах которого видно, что снег идет из плотных туч, полностью закрывающих небо.