Сашка был неплохим парнем. Вышла я за него замуж еще в 19 лет, и мы были счастливы долгие годы. Родился сынишка Ваня, затем дочурка Машка.
Муж возомнил себя домашним царем, но я быстро спустила его с небес на землю
Комментарии
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Элина Морозова
Да, Вера, это про семью. Семья это суровый быт, а не романтика под луной. И она по своему была счастлива, пока не нашелся некий "друг", который своими глупыми советами не разрушил их семью. У вас просто какие то малиново- банановые представления о семье.
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1 час.
Элина Морозова
Вы думаете, что он бы понял ее серьезные намерения, если бы она не сменила замок? А какую альтернативу вы этому можете предложить?
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1 час.
Владимир Соколов
ну да ! оскорбление и унижение))так самое простое донести свою правду 😂
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48 мин.
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