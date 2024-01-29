Муж возомнил себя домашним царем, но я быстро спустила его с небес на землю

Элина Морозова

Да, Вера, это про семью. Семья это суровый быт, а не романтика под луной. И она по своему была счастлива, пока не нашелся некий "друг", который своими глупыми советами не разрушил их семью. У вас просто какие то малиново- банановые представления о семье.