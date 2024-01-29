ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 653 подписчика

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  • Майя Maja
    Ну да...а потом приписывают себе героические подвиги МАМЫ. А сами... только " всю жизТЬ стручок с усами" (шуточка так...- У меня будет же...
  • Элина Морозова
    Они о таком и не ведают. Это все  бабы должны о них заботиться.- У меня будет же...
  • Владимир Соколов
    по своей глупости ты про нормальную женщину не поймешь))в отличии от тебя ведь у нее нет единственной цели в виде баб...Женщина 45+ ищет ...

Муж возомнил себя домашним царем, но я быстро спустила его с небес на землю

Муж возомнил себя домашним царем, но я быстро спустила его с небес на землю

Сашка был неплохим парнем. Вышла я за него замуж еще в 19 лет, и мы были счастливы долгие годы. Родился сынишка Ваня, затем дочурка Машка.

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Комментарии
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Элина Морозова
Да, Вера, это про семью. Семья это  суровый быт, а не романтика  под  луной. И  она по своему  была счастлива, пока не нашелся некий &quot;друг&quot;, который своими глупыми советами не разрушил их семью. У вас просто  какие то  малиново- банановые представления о семье.
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1 час.
Элина Морозова
Вы  думаете, что он бы понял ее серьезные намерения, если бы  она не сменила замок? А какую альтернативу  вы  этому можете предложить?
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1 час.
Владимир Соколов
ну да ! оскорбление и унижение))так самое простое донести свою правду  😂
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48 мин.

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