Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернутся дожди. На следующей неделе в регионе ожидается похолодание.
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Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернутся дожди. На следующей неделе в регионе ожидается похолодание.