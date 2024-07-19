Неудачи российского флота в Русско-японской войне. Снарядная версия. Начало Существуют разные оценки сравнительной эффективности русских и японских снарядов времен Русско-японской войны.
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Неудачи российского флота в Русско-японской войне. Снарядная версия. Начало Существуют разные оценки сравнительной эффективности русских и японских снарядов времен Русско-японской войны.
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