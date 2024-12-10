В Индии решили применить ИИ для контроля над массой паломников

Система мониторинга с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта будет использована для наблюдения за массой паломников в индийском городе Праяградж во время фестиваля Кумбха Мела, который пройдет в начале года, сообщает 10 декабря агентство ANI.
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