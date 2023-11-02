В Братске открылся слет участников Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

Весело и продуктивно провести осенние каникулы смогут 150 самых активных школьников Братска. Накануне в санатории «Солнечный» открылся муниципальный слет Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Наша страна — Россия!».
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