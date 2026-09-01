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The Kelly Clarkson Show Ends On A High Note After 7 Years With 'Golden' Performances And A Visit From Her Kids

The Kelly Clarkson Show Ends On A High Note After 7 Years With 'Golden' Performances And A Visit From Her Kids

Monday marked the end of an era in daytime TV with the final episode of The Kelly Clarkson Show. Here's how she (and her kids) said goodbye after seven years.

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