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Закон и Порядок

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Валентина Матвиенко хотела бы осчастливить россиян

Валентина Матвиенко хотела бы осчастливить россиян

Еще в 2016 году Спикер Совета Федерации, после встречи с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом, заявила, что в России следует обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют Министерство будущего и Министерство счастья.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Осчастливить? Наверное таким образом:
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1 д.
Россиянин
Вспомнил фильм &quot;Кин-дза-дза&quot;.
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1 д.
Александр Рожков
Установка на добро! Всем радоваться! Всех недовольных чем то сотрем в порошок!
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1 д.

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