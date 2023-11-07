Валентина Матвиенко хотела бы осчастливить россиян

Еще в 2016 году Спикер Совета Федерации, после встречи с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом, заявила, что в России следует обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют Министерство будущего и Министерство счастья.