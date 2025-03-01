Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Ломились в открытую дверь»: Лукашенко рассказал, почему Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

«Ломились в открытую дверь»: Лукашенко рассказал, почему Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

БлокнотРУ Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным соглашение Украины и США по ископаемым и первым получил ответ, почему Россия готова предложить США взаимодействие в этой области.

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Комментарии
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Т
Тамара
Я понимаю так, что эти редкоземельные металлы в основном находятся в регионах, которые мы освобождаем на данном этапе. Или они есть  ещё и в других? А, если только в восточных, то США к этому никаким местом не могут быть причастны.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Договоренности с Киевом будут выходить за рамки экономических отношений. Здесь Лукашенко сказал то, что все понимают. А то что Путин предложил, то Трампу и не надо, да ещё на взаимовыгодных условиях! Проще ободрать Киев.
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6 час.
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