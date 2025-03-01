«Ломились в открытую дверь»: Лукашенко рассказал, почему Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

БлокнотРУ Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным соглашение Украины и США по ископаемым и первым получил ответ, почему Россия готова предложить США взаимодействие в этой области.
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