Итак, информационное поле настороженно молчит (большей частью), только самые отъявленные «эксперты по всем вопросам» графоманят.
Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Своих не бросаем!!!!!!!!
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Собственно, именно на такую реакцию и расчитывали те, кто спровоцировал этого дурака к сожжению корана: возмущение мусульман - испуг власти, готовой на все, лишь бы как то погасить это возмущение, даже на публичное жертвоприношение - демонстрация мусульманами своей сплоченности и вседозволенности - расшатывание и без того хрупкого межконфессионального мира - стравливание мусульман и православных - и, в идеале, бойня внутри России.
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2 час.
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