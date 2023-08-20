СССР-Россия

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  • Иосиф Калинин
    Собственно, именно на такую реакцию и расчитывали те, кто спровоцировал этого дурака к сожжению корана: возмущение му...Сын Рамзана Кадыр...
  • Иринушка
    Не важно где человек живет - это в войну такое выдавать ??? Может пора место освободить пустобреху.Поддержка предате...
  • Иринушка
    Эта семейка вообще себе слишком много позволяет. СМЕРШа на них нет.....Поддержка предате...

Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

Итак, информационное поле настороженно молчит (большей частью), только самые отъявленные «эксперты по всем вопросам» графоманят.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Своих не бросаем!!!!!!!!
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Собственно, именно на такую реакцию и расчитывали те, кто спровоцировал этого дурака к сожжению корана: возмущение мусульман -  испуг власти, готовой на все, лишь бы как то погасить это возмущение, даже на публичное жертвоприношение - демонстрация мусульманами своей сплоченности и вседозволенности - расшатывание и без того хрупкого  межконфессионального мира -  стравливание мусульман и православных - и, в идеале, бойня внутри России.
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2 час.

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