Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

ИК

Иосиф Калинин

Собственно, именно на такую реакцию и расчитывали те, кто спровоцировал этого дурака к сожжению корана: возмущение мусульман - испуг власти, готовой на все, лишь бы как то погасить это возмущение, даже на публичное жертвоприношение - демонстрация мусульманами своей сплоченности и вседозволенности - расшатывание и без того хрупкого межконфессионального мира - стравливание мусульман и православных - и, в идеале, бойня внутри России.