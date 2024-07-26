Бизнесмены рассказали об увеличивающихся сроках доставки товаров из-за рубежа

Опрошенные Business FM представители разных отраслей, работающих с зарубежными партнерами, подтвердили, что ситуация с трансграничными платежами ухудшается от месяца к месяцу, в связи с чем сроки поставки уже увеличились более чем в два раза Заграничные товары не спешат в Россию.