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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварадо хочет зарабатывать около 3 млн евро и бонусы за год в «Спартаке». Москвичи предлагают меньше (Metaratings)

Стали известны требования  Роберто Альварадо относительно контракта со « Спартаком ».  Как сообщает Metaratings.

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