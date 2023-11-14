Зимой светлые пуховики точно выделят вас из толпы, облаченной в черно-серую палитру, но многие все еще боятся носить белую верхнюю одежду в слякоть, дождь и мокрый снег.

﻿﻿Раньше зимний пуховик многим из нас казался самой ненавистной вещью в гардеробе. В тот момент, когда пришло время доставать его из шкафа, в голове меня сопровождала фраза: «Прощай, стильный внешний вид!» К счастью, это время уже давно прошло.