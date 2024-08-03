О вчерашнем большом обмене

TF

Tatyana Fedotova

А почему бы не лишать гражданства всех, у кого есть и ещё паспорт не дружественной страны автоматически, также лишать гражданства всех, кто против своей страны выступает и действует. Зачем тюрьма? Отправить на ими любимый запад , лишив гражданства. Зачем России предатели?