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О вчерашнем большом обмене

О вчерашнем большом обмене

Вчера         состоялся  большой      обмен    -   мы  обменяли  наших     агентов   на  ненаших     агентов.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
А почему
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7 час.
TF
Tatyana Fedotova
А почему бы не лишать гражданства всех, у кого есть и ещё паспорт не дружественной страны автоматически, также лишать гражданства всех, кто против своей страны выступает и действует. Зачем тюрьма? Отправить на ими любимый запад  , лишив гражданства. Зачем России предатели?
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7 час.
АГ
Александр Гуреев
Вот именно, зачем кормить, баланду даже жалко на них.
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7 час.

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