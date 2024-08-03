Вчера состоялся большой обмен - мы обменяли наших агентов на ненаших агентов.
О вчерашнем большом обмене
Комментарии
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Tatyana Fedotova
А почему
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7 час.
TF
Tatyana Fedotova
А почему бы не лишать гражданства всех, у кого есть и ещё паспорт не дружественной страны автоматически, также лишать гражданства всех, кто против своей страны выступает и действует. Зачем тюрьма? Отправить на ими любимый запад , лишив гражданства. Зачем России предатели?
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7 час.
АГ
Александр Гуреев
Вот именно, зачем кормить, баланду даже жалко на них.
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7 час.
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