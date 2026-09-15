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Медицина 2.0

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Мужчинам раскрыли требующие проверки здоровья симптомы

Мужчинам раскрыли требующие проверки здоровья симптомы

Уролог Педро Бастос перечислил симптомы, при появлении которых мужчине требуется проверить здоровье. По словам Бастоса, мужчинам в целом необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

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