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Царьград

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Хозяйки кинулись скупать пелёнки для животных, хотя собак у них нет: 10 способов применения о которых вы не догадывались

Хозяйки кинулись скупать пелёнки для животных, хотя собак у них нет: 10 способов применения о которых вы не догадывались

Впитывающие пеленки для животных могут пригодиться даже тем, у кого нет ни кошки, ни собаки. Благодаря влагопоглощающему слою и непромокаемой основе их используют в самых неожиданных местах.

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