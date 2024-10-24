Европе грозит катастрофа, предупреждают климатологи

Сорок четыре ведущих климатолога планеты обратились к лидерам стран Северной Европы с предупреждением о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана, говорится в открытом письме ученых .
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