РПЛ запретила «Спартаку» играть с «Факелом» на своем стадионе 10 марта из-за плохого качества поля

Первый домашний матч в этом году «Спартак» не сможет провести на «Лукойл Арене». Сайт РПЛ сообщает, что газон стадиона находится в слишком плохом состоянии: «Комиссия по оценке качества полей пришла к выводу, что поле «Лукойл Арены» не соответствует регламенту.