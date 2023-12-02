Тема дня Болгарских СМИ: «Лавров летел в Македонию над территорией Турции и Греции,а не над Болгарией»

По пути в столицу Республики Северная Македония Скопье самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пролетел над территорией Турции и Греции, а не над Болгарией, как предполагалось Полет продолжался более пяти часов в Скопье, куда Лавров прибыл на министерскую встречу ОБСЕ В заявлении МИД Болгарии упоминается следующее: «Разрешение предоставлено.