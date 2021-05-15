Число заболевших ковидом в Бурятии превысило 40 человек

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 41 человека. 29 заболевших были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью, сообщается в информации оперативного штаба.
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 41 человека. 29 заболевших были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью, сообщается в информации оперативного штаба.
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