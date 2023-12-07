NASA опубликовало первые снимки, сделанные зондом Psyche

Тестовые снимки зонда Psyche / © NASA / JPL-Caltech / ASU На днях американское космическое агентство представило первые снимки, которые аппарат сделал 4 декабря 2023 года, во время активации своих научных инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии