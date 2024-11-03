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Царьград

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"Этого я боялся больше всего в жизни": Родители получили срок и штраф в 1500 евро после жалобы сына

"Этого я боялся больше всего в жизни": Родители получили срок и штраф в 1500 евро после жалобы сына

Родители 18-летнего юноши получили срок после жалобы их сына. Когда Лукас Декенс сообщил своим родителям, что считает себя девушкой, его 42-летний отец взялся за голову и лишь смог произнести: "Этого я боялся больше всего в жизни".

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Комментарии
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Михаил Васильев
Уроды, их надо утилизировать, как испорченные продукты!
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