Косметический эксперт Фомина: масло авокадо не является лекарством для волос

Масло авокадо в составе средств для волос ценят прежде всего за высокое содержание жирных кислот, которые сглаживают кутикулу, придают блеск и облегчают расчёсывание, однако ждать от него чудесного восстановления не стоит.
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