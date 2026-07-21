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Косметический эксперт Фомина: масло авокадо не является лекарством для волос

Косметический эксперт Фомина: масло авокадо не является лекарством для волос

Масло авокадо в составе средств для волос ценят прежде всего за высокое содержание жирных кислот, которые сглаживают кутикулу, придают блеск и облегчают расчёсывание, однако ждать от него чудесного восстановления не стоит.

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