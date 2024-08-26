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Ультиматум России: Зеленский усомнился в успехе "Курской авантюры" и анонсировал новое вторжение - "под прицелом" Брянщина?

Ультиматум России: Зеленский усомнился в успехе "Курской авантюры" и анонсировал новое вторжение - "под прицелом" Брянщина?

В разговоре с индийскими журналистами Зеленский выразил сомнения в успехе "Курской авантюры" и практически одновременно анонсировал новое вторжение, заявив, что "действия ВСУ в Курской области являются частью крупной операции".

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Комментарии
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Нина Иванова
На опережение.
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