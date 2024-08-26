Ультиматум России: Зеленский усомнился в успехе "Курской авантюры" и анонсировал новое вторжение - "под прицелом" Брянщина?

В разговоре с индийскими журналистами Зеленский выразил сомнения в успехе "Курской авантюры" и практически одновременно анонсировал новое вторжение, заявив, что "действия ВСУ в Курской области являются частью крупной операции".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии