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Запасы нефти в Стратегическом резерве США на минимуме с октября 1982 года

Запасы нефти в Стратегическом резерве США на минимуме с октября 1982 года

Стратегический нефтяной резерв США опустился до 283 млн баррелей и обновил минимум с октября 1982 г. По данным Минэнерго страны, на конец недели, завершившейся 2 октября, в хранилищах оставалось около 283 млн баррелей нефти.

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